محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من أسر الشهداء و22 فتاة متدربة على صناعة الحرف اليدوية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عدداً من أسر الشهداء خلال احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة بقاعة مركز شباب كفر الشيخ كما كرم 22 فتاة تم تدريبهن على المنتجات الحرفية وأصبحن مدربات.

وتفقد المحافظ، المعرض على هامش التكريم والذي يضم منتجات الورش الحرفية وتدريب الفتيات على الأعمال اليدوية المتعددة، يضمون 660 فتاة يتعلمن الحرف اليدوية، ويتم عرض منتجاتهن بمراكز الشباب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، أن الدولة هيأت كل السبل لتمكين المرأة، لتخوض كافة القطاعات والمجالات وأثبتت أنها قادرة على تحمل الصعاب وتحمل المسئولية باقتدار كبير حتى أن عدد كبير من القيادات من السيدات فلدينا في كافة القطاعات قيادات أثبتت مكانتها سواء في التعليم أو الصحة أو الكهرباء، والثقافة بالإضافة إلى مجالس المدن، نواب رؤساء مجالس المدن، ورؤساء الوحدات القروية، مشيداً بدور فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.



تكريم المدربات



جانب من المنتجات الديوية



عرض على هامش تكريم اسر الشهداء والاحتفال باليوم العالمي للمرأة



فريق الكراتيه بمركز شباب كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض المنتجات الديوية



محافظ كفر الشيخ يشيد بالمنتجات الحرفية



محافظ كفر الشيخ يكرم فتيات حصلن على تريب للحرف الدييوية