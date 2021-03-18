محافظ كفر الشيخ لـ"التاسعة": مبادرة حياة كريمة ستعود بالنفع على الصيادين

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة حياة كريمة التي ستشهدها المحافظة ستشهد تغيير بشكل شامل سواء على مستوى الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والصرف صحى والاتصالات وغيرها من المجالات التي تهم المواطن المصرى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ، في تصريحات لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى أنه سيتم إنشاء مكتب تموين وشهر عقارى ومجمع حكومي في القرى التي ستشملها مبادرة حياة كريمة بجانب إنشاء مركز شباب وجمعية زراعية والمجمعات التي ستفيد الفلاحين.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن مبادرة حياة كريمة ستعود أيضا بالفائدة على الصيادين، خاصة أن كفر الشيخ مشهورة بالصيد ، لافتا إلى أن المبادرة ستشهد تطوير شامل وتطوير وهو ما سيعود بمكاسب على الصيادين في المحافظة.

ولفت اللواء جمال نور الدين، إلى أن أوقف موكبه المتجه لتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمطوبس، وذلك لوقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية بر بحرى التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.