محافظ قنا يبشر أهالى السلامية بنجع حمادى بقرب انتهاء مشروع الصرف الصحى

قنا صابر سعيد

بشر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، الخميس، أهالى قرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى بقرب الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى للقرية، مؤكدا أنه جرى تتفيذ 98 % من أعمال توصيل خط السيب النهائى لمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بمشروع صرف صحى السلامية بمركز نجع حمادى.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية بخط السيب النهائى بمرافقة المهندس محمد على مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن خط السيب يأتى بطول 6 كم و قُطر 560 ملليمتر من البولى إيثيلين لتصريف مياه محطة المعالجة الثلاثية البالغ طاقتها الإستيعابية 9000 م٣ / يوم، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحى السلامية بلغت 135 مليون جنيه ومن المقرر دخوله الخدمة خلال العام الجارى.

وأضاف الداودى أن قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة إلى 96% بالمدن و 37% بالقرى حتى الآن لافتا إلى أنه تم خلال شهر فبراير الماضى افتتاح مشروعين للصرف الصحى بمدينتىّ قفط ونقاده كما سيجرى دخول 4 مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى" مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة 29 الف م3 / يوم - مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة 10 الآف م3 / يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة 12 ألف م3 / يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة 9 الآف م3 / يوم"، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين فى كافة القرى والنجوع .

وخلال الجولة أجرى المحافظ حوراً مع الأهالى استمع فيه إلى طلباتهم واحتياجاتهم ووعدهم بدراستها، مؤكدا لهم أن عجلة التنمية مستمرة فى جميع المجالات بشكل متوازى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى والذى يستهدف تنفيذ بنية تحتية متكاملة وتوفير الخدمات الأساسية بالقرى فى 5 مراكز بالمحافظة بتكلفة مالية تصل إلى 15 مليار جنيه وهو ما يؤكد اهتمام الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى جميع محافظات الجمهورية.

على جانب آخر، قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واجب العزاء لأسرة المواطن شوقى عبدالمقصود عطية الذى توفى أثناء عمله فى حفر خط السيب النهائى بمنطقة عزبة عبدالرحمن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مشيرا إلى صرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفى كما وعد ابنه الأكبر بالبدء فى اجراءات تعيينه فى شركة المياه والصرف الصحى لتوفير دخل مناسب للأسرة مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها ودائما ما تقف إلى جانبهم فى نكباتهم.



الصرف الصحى



توصيل الصرف



محافظ قنا مع بنات المتوفى



واجب العزاء