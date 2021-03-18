محافظ بنى سويف يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر.. صور

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة المستشفى بطاقة 23 سريراً، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، واللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور إفرام ماجد مدير مسشتفى الصدر، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية ،وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير المرحلة الأولى وشملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، والتى تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، فيما يجرى حاليا العمل فى أعمال المرحلتين الثانية والثالثة، والتى تشمل أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه فى كورونا، والإيجابى بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى فى تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الكبير الذى تقوم به المستشفى صدر بنى سويف فى الفترة الحالية، والتى تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التى سادت المنظومة خلال الموجة الأولى التى تمكنا جميعا فى تخطيها بنجاح.

وفى لفتة طيبة، قرر محافظ بنى سويف إطلاق اسم الممرضة الشهيدة تهانى بكر، أحد أعضاء الطاقم الطبي، على إحدى قاعات العناية المركزة الجديدة التى تم افتتاحها اليوم ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى، والتى قد توفيت منذ حوالى أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامها بواجبها المهنى والإنسانى.

مستشفى الصدر