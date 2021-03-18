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محافظ المنيا: توفير 1600 فرصة عمل فى ملتقى التوظيف اليوم

الخميس، 18 مارس 2021 05:00 ص
محافظ المنيا: توفير 1600 فرصة عمل فى ملتقى التوظيف اليوم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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يفتتح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برنامج TVET EGYPT، ملتقى توظيفى لطلبة وخريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى سيقام بشارع مصر على كورنيش النيل.

وقال المحافظ، إن الملتقى يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب والفتيات، كما يضم أيضًا مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب الكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.
 
يذكر أن محافظة المنيا تحتفل اليوم بالعيد القومى لها رقم 102، وسوف يقوم المحافظ بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.
 
 

 


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