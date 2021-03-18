محافظ المنيا: توفير 1600 فرصة عمل فى ملتقى التوظيف اليوم

وقال المحافظ، إن الملتقى يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب والفتيات، كما يضم أيضًا مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب الكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

يذكر أن محافظة المنيا تحتفل اليوم بالعيد القومى لها رقم 102، وسوف يقوم المحافظ بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.