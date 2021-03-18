محافظ الفيوم يفتتح وحدة طب الجنين بالمستشفى العام احتفالاً بيوم الطبيب

إفتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية المتخصصة فى المجال الطبي، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والسيد زاى تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، وعدد من الأطباء.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالاضافة الى تدريب جميع أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وحدة طب الجنين تضم أجهزة سونار، و4 أجهزة أشعة تلفزيونية، والأسرة الخاصة بها، والوحدة تعتبر آول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعى بشمال الصعيد.
وعقب افتتاح الوحدة، تفقد محافظ الفيوم حجرة العناية الجراحية لحالات النساء الحرجة، كما عقد لقاء بالاطباء، قدم خلاله الشكر لهم على مجهوداتهم فى علاج مرضى كورونا بجانب متابعة المرضى، لافتا إلى أن كل فرد بالاطقم الطبية يحتاج إلى شكر خاص، فهم جيش مصر الابيض.
وأضاف المحافظ أن مهنة الطب مهنة انسانية بالدرجة الاولى، موضحا أن مستشفى الفيوم العام تزخر بالكوادر الطبية، وتعد إحدى القلاع الحكومية التى تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالى الفيوم.
وأكد محافظ الفيوم على تكاتف الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف مسئولى القطاع الصحى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى، وفى ختام كلمته قدم المحافظ لجميع الاطقم الطبية التهنئة بمناسبة يوم الطبيب المصري، مشيدًا بالجهود التى تبذل ومثمنا حجم أعمال كافة الاطقم الطبية، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدى للعدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لمريض يعانى من مشاكل صحية فى المفاصل، استجابة لطلبه.
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