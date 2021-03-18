محافظ الغربية يكرم ذوى الهمم فى احتفالية كبرى بالمحلة.. صور

الغربية محمد طارق

شارك اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في حفل تكريم ذوي الهمم، بمسرح الغزل بالمحلة الكبرى بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار المحافظ في كلمته إلى حرص الدولة والرئيس على رعاية كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الهمم باعتبارهم أحد أهم أركان المجتمع الذين حققوا وما زالوا يحققون النجاحات والإنجازات في شتى المجالات متحديين لكافة المعوقات، وأوضح رحمى أن ذلك الاحتفال يأتي تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم البارزة، مؤكداً استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لهم ولأسرهم.

وشهد الحفل فقرات فنية من تقديم ذوي الهمم إلى جانب تكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات (العلمية، الرياضية والثقافية)، وكذا تكريم أمهات ذوي الهمم دعماً لهم وتعزيزاً لانتمائهم للمجتمع وتقديراً لدورهم المتميز والبارز.



محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم خلال احتفالية كبري بالمحلة



محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم خلال احتفالية كبري



محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم خلال الحفل