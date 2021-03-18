محافظ الأقصر يعرض ما تم تنفيذه بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى إسنا وأرمنت

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يأتى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصرى الذى يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركزا، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه ضمن المرحلة الأولى تحت مظلة البرنامج فى محافظة الأقصر، تم دخول مركز إسنا بعدد 27 قرية تتضمن 220 تابعا بإجمالي 3.6 مليار جنيه، ومركز أرمنت بعدد 7 قرى تتضمن 94 تابعا بإجمالي 2.6 مليار جنيه، ووفقا لأهمية الحوار مع المواطنين وممثليهم من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك ممثلى البرنامج الرئاسى من الشباب، عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى لقاء موسع بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس ، لعرض ما تم تنفيذه من البرنامج على أرض الواقع، وذلك بحضور رؤساء القطاعات المختلفة ورئيس مركز إسنا ورئيس مركز أرمنت، ومنسقى برنامج حياة كريمة ومسئولى الجهاز المركزى للتعمير ممثلا فى جهاز التعمير بالبحر الأحمر برئاسة المهندس حسنى منصور، والمشرف على تنفيذ مبادرة تطوير القرى بمحافظة الأقصر.

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحى تناول ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات بكافة القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ورصف الطرق وغيرها من الخدمات، وكذلك ما سيتم تنفيذه مستقبلا، وعرض للمهندس حسنى منصور حول محاور تنفيذ المبادرة، وعرض لعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية حول المبادرة، ثم تم عمل حوار مفتوح مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والحاضرين.

وشدد محافظ الأقصر، فى نهاية اللقاء على ضرورة التكاتف بين الجميع تنفيذين ونواب ومواطنين بكافة أطيافهم من أجل تحقيق الهدف المنشود وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وأهمية الحفاظ عليها وعلى المكتسبات الناتجة عن تنفيذها وأن مبادرة توفير حياة كريمة للمواطنين هى مبادرة مستمرة على كافة المستويات وفى كافة المراحل وخاصة بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروعات داخل القرى بكافة مراكز مصر التى سيتم تناولها خلال المبادرة تباعا.

وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.

ويعد البرنامج الرئاسى الجديد تعبير عن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى بدأته الدولة منذ عام 2014، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمال لحركة البناء والعمران التى طالت كل شبر فى أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية، وجاء الوقت الذى يجنى فيه الريف المصرى ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الإساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الإقتصادية فى كافة القرى، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية، وحضر اللقاء كل من حضر اللقاء كل من السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكل من أعضاء مجلس النواب، محمد بهجت الصن، وباهى أمين، ومحمد خليل العماري، وزينب السلايمي، وأمانى الشعولي، وأعضاء مجلس الشيوخ، وائل زكريا الأمير، ومحمد عبدالعليم الضبعاوي، ومحمد عطاالله إسماعيل.