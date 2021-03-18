محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة عرب مطير ويتابع إنشاء مدرسة بمبادرة حياة كريمة

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحدة طب أسرة عرب مطير بمركز الفتح وأعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب، وذلك ضمن المشروعات التى يجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وهانى على نائب رئيس حى غرب أسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد وحدة طب أسرة عرب مطير التابعة لمركز الفتح والتى اقيمت على مساحة 400 متر من إجمالى المساحة الكلية للأرض التى تبلغ 1545 مترًا وتتكون من دور أرضى ودورين علوى بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و316 ألف جنيه واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب أسيوط والتى سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالى 56 فصل دراسى بالاضافة إلى الفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسى القادم 2021 / 2022 وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال حفر الأساسات بالمبنى مشددًا على استكمال مراحل التنفيذ وفقًا للمدة الزمنية للمشروع مع مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ.

وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجارى تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجارى إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه تم إحلال كلى وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 141 مليون جنيه والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا لشروط ومعايير الجودة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروعات مبادة حياة كريمة فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التى تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.



محافظ أسيوط ورئيس هيئة الابنية التعليمية يتفقدان وحدة عرب مطير





وحدة عرب مطير