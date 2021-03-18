اليوم السابع
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محافظة المنيا تتزين بالمشروعات فى عيدها القومى 102.. صور

الخميس، 18 مارس 2021 10:02 ص
محافظة المنيا تتزين بالمشروعات فى عيدها القومى 102.. صور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تحتفل محافظة المنيا فى يوم 18 مارس من كل عام بعيدها القومى، واليوم تحتفل المحافظة بالعيد القومى رقم 102، إلا أن هذا الاحتفال يختلف عن السنوات الماضية، وذلك بسبب المشروعات الكبرى التى شهدتها المحافظة خلال الفترة القصيرة السابقة بمختلف مراكزها .

وينشر اليوم السابع أهم المشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية .

1- حياة كريمة وتشمل تطوير شامل ل192 قرية.

2- فى مجال قطاع الطرق ، محور سمالوط الحر.

3- فى قطاع الصحة، مستشفيات سمالوط وملوى وديرمواس.

4- فى قطاع الصناعة، 68 وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية.

5- فى قطاع السياحة، تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير.

6- قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، محطة مياه ابوقرقاص.

7- قطاعا الرى المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.

8- فى قطاع الزراعة ، المزرعة النموذجية بغرب المنيا.

 

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

 

مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة

 

مستشفى ديرمواس
مستشفى ديرمواس

 


العيد القومى

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