محافظة الجيزة تضبط مخزنا للبطاريات المستعملة وصيدلية تبيع مواد مخدرة

كتب سيد الخلفاوى

ضبطت محافظة الجيزة مخزن للبطاريات مستعملة للسيارات وكوتش مستعمل عبوات زيت، بحى شمال الجيزة، حيث تم شن حملة تحت إشراف المهندس أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، بحضور وسام أبو الفضل، وتم تشكيل لجنة من الأمن الصناعى والحماية الميدانية ورخص المحلات والتنمية الصناعية، أسفرت عن ضبط المخزن وتم مصادرة البطاريات وعمل محضر بالواقعة.

كما ضبط حى شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر، رئيس الحى، صيدلية تقوم ببيع وحيازة أدوية مخدرة غير مصرح بيعها وتم عرض مالكها على النيابة العامة لإصدار قرار بشأنه، تمت الحملة من خلال إدارة البيئة برئاسة وسام أبو الفضل بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى.

كانت إدارة البيئة بحى شمال الجيزة، شنت حملة أسفرت عن ضبط أكثر من 300 شيشة فى مقاهى تخالف الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى وعمل محضر وعرض المتهمين على النيابة العامة بالمضبوطات لإصدار قرار بشأنهم.

وفى السياق قام مركز ومدينة العياط وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوجيه قافلة طبية تضم كافة التخصصات للكشف المجانى على المواطنين من أهالى قرية برنشت، كما تم البدء بأعمال رصف شارع شكرى القواتلى والإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل كوبرى أبو العزائم بقرية البليدة، وإستكمال أعمال الرصف بشارع الجيش ومصادرة عدد 100 كرسى وعدد من الطاولات والشيش خلال حملة تم شنها لضبط المخالفات بنطاق المدينة، كما تم رفع كفاءة الإنارة بمنطقة أبوالعباس بالوحدة المحلية بقرية الناصرية.