ما هى أعراض مرض كورونا طويل الأمد وما مدة استمراره؟

كتبت إيناس البنا

Long Covid أو أعراض كورونا الطويلة، هو مصطلح يستخدم لوصف آثار فيروس كورونا التي تستمر لأسابيع أو أشهر بعد المرض الأولي.

بالنسبة لبعض الأشخاص وفقا لتقرير موقع" Entertainmentdaily"، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض تستمر لأسابيع أو شهور بعد زوال العدوى، وهذا ما يسمى أحيانًا بمتلازمة ما بعد كورونا أو "كوفيد الطويل".

يختلف الوقت الذي يستغرقه التعافي من فيروس كورونا من شخص لآخر، حيث يشعر الكثير من الناس بالتحسن في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، وسيتعافى معظمهم تمامًا في غضون 12 أسبوعًا.



كورونا الطويل

ولكن بالنسبة لحوالي واحد من كل 10 أشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر.

ما هي أعراض مرض كورونا الطويل؟



هناك الكثير من الأعراض التي يمكن أن تشعر بها بعد الإصابة بفيروس كورونا، تشمل الأعراض الطويلة الشائعة لـ كورونا التعب الشديد وضيق التنفس وألم الصدر أو ضيقه وضباب الدماغ.

قد يعاني البعض أيضًا من الأرق وخفقان القلب والدوخة وآلام المفاصل، ومن الأعراض الأخرى أيضًا الاكتئاب والقلق وطنين الأذن وآلام الأذن والمرض والإسهال وآلام المعدة وفقدان الشهية.

تشمل الأعراض الطويلة الأخرى لـ كورونا، ارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والتهاب الحلق وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق والطفح الجلدي، ويعد التعب والسعال والصداع هي الشكاوى الأكثر شيوعًا.

هل مرض كورونا الطويل معدي؟



مرض كورونا الطويل ليس معديًا أكثر من العادي، ولكن تنجم الأعراض عن استجابة جسمك للفيروس المستمر إلى ما بعد المرض الأولي، ولا تجعلك معديا لفترة أطول.

إلى متى يمكن أن يستمر كورونا طويل الأمد؟



لسوء الحظ، لا توجد حاليًا طريقة للتنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه التعافي من كورونا، تشير التجارب من الفيروسات الأخرى إلى أن التعب قد يستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر.