اليوم السابع
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ماكرون: نحتاج لتغيير النهج والأسلوب فى الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان

الخميس، 18 مارس 2021 04:56 م
ماكرون: نحتاج لتغيير النهج والأسلوب فى الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية فى البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وأدلى ماكرون بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلى، ويقود ماكرون جهودا دولية لحل الأزمة فى لبنان لكنها لم تسفر بعد عن تقدم يذكر، وأضاف ماكرون إن على إيران الكف عن زيادة الوضع سوءا فيما يتعلق بالاتفاق النووي والتصرف بمسؤولية.

وأشار ماكرون "لابد أن تقدم إيران اللفتات المتوقعة وأن تتصرف بطريقة مسؤولة"، وأضاف إنه يريد عودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن أيضا مع السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة.


لبنان

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باريس

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