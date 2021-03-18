لقاح كورونا أقل خطراً على الحوامل مقارنة بالإصابة بالفيروس

كتبت فاطمة خليل

أكد عدد من الخبراء والأطباء أن فيروس كورونا وآثاره الجانبية أكثر خطورة على الحوامل من اللقاح، وفقاً لموقع "إنسايدر" الأمريكى، ويأتى ذلك بعد تساؤلات كثير من النساء الحوامل حول مخاطر الحصول على لقاح كورونا عليهن وعلى أطفالهن، وهل هو أقل من خطر الإصابة بالفيروس التاجى ومضاعفاته؟.

أسباب تجعل الإصابة بكورونا للحوامل أكثر خطورة من اللقاح



هل يرتبط كورونا أثناء الحمل بمضاعفات خطيرة؟

حال الإصابة بكورونا فإن الحوامل معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مقارنة بالنساء غير الحوامل، وفقًا لتقرير نوفمبر الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو الأكبر من نوعه حتى الآن.

ونظر التحليل فى بيانات نحو 400 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا مصابات بأعراض كورونا بين أواخر يناير وأوائل أكتوبر.

ووجد الباحثون أن النساء الحوامل المصابات بكورونا كن أكثر عرضة بأربعة أضعاف للاحتياج للتنفس الصناعي ومرتين أكثر عرضة للوفاة من النساء غير الحوامل المصابات بكورونا في نفس العمر.

ووجدت دراسة عُرضت في يناير 2021 شملت 1200 امرأة حامل مصابة فى 33 مستشفى أمريكيا أن 12% ممن يعانين من أعراض حرجة أو شديدة يملن إلى أن يكن أكثر عرضة لخطر المضاعفات والوفاة، كما أنهن أكثر عرضة لعوامل الخطر الأخرى مثل: الربو، داء السكري، وارتفاع ضغط الدم.





الحصول على لقاح كورونا أثناء الحمل لا يرتبط بمضاعفات أو آثار جانبية أسوأ

على النقيض من ذلك، لا يوجد دليل على أن لقاح كورونا يؤدى إلى وفاة أى شخص، حامل أم لا، والنساء الحوامل على وجه الخصوص لم يعانين من أى آثار جانبية أسوأ من اللقاح مقارنة بالنساء غير الحوامل، وفقًا لأحدث تقرير سلامة لقاح CDC، الذى نُشر فى 1 مارس ، والذى يتضمن أكثر من 30000 امرأة حامل تم تلقيحها.

وقالت الدكتورة جيسيكا شيبرد لشبكة ABC: "لدينا علم يشير بوضوح إلى أن التطعيم يقلل من أعراض الفيروس وتطور المرض والوفاة".



لقاح كورونا الحمل

هل يمكن أن يسبب كورونا أعراضًا طويلة المدى؟

سواء كنت حاملًا أم لا، يمكن أن يعني الإصابة بكورونا التعرض للآثار الجانبية، من حمى خفيفة وآلام إلى التعب المنهك وضيق التنفس وخفقان القلب وفقدان التذوق والشم، بينما يتعافى معظم الأشخاص بعد بضعة أسابيع.

وتشير الأبحاث إلى أن نحو 10% استمرت أعراضهن لفترة طويلة.

لقاح كورونا

هل يمكن أن يؤدى اللقاح إلى آثار جانبية قصيرة المدى؟

يمكن أن تأتي لقاحات كورونا المتاحة مع آثار جانبية، على الرغم من أنها عادة ما تكون خفيفة وتستمر لمدة يوم أو يومين فقط.

بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها ، عادةً بين النساء ، تشمل الصداع ، والتعب ، والقشعريرة ، والغثيان ، والدوخة ، وفقًا لتقرير CDC الصادر في يناير بتحليل بيانات السلامة لما يقرب من 13 مليون شخص تلقوا لقاحًا.