لحظة القبض على دب ضخم يلاحق المارة فى شوارع مدينة روسية.. فيديو

كتب محمد شعلان

نجح فريق من مسئولى الخدمات فى مدينة نيجنيفارتوفسك الروسية، من اصطياد دب يثير حالة من الفزع فى الشوارع وعلى طرقات المدينة التى تكسوها الثلوج، وأظهرت لقطات فيديو سجلها أحد مستقلى السيارات الدب الضخم صاحب اللون البنى وهو يجرى بين السيارات على طريق نيجنيفارتوفسك بينما يلاحقه عناصر الخدمات في المدينة الروسية، وفق روسيا اليوم.

كما أفاد المركز الصحفى لإدارة مدينة نيجنيفارتوفسك الروسية بأن خدمات المدينة تمكنت من القبض على دب كان يلاحق المارة في شوارع المدينة، مضيفا أن أحدا لم يتضرر جراء الحادث، وأظهرت لقطات لحظة القبض على الدب ووضعه فى قفص حديدى لنقله من المنطقة السكنية بمدينة نيجنيفارتوفسك الروسية.



صور لمحاصرة الدب



الدب يجرى فى الشوارع

وفى واقعة أخرى، وثق مجموعة من هواة التزلج على الجليد في جبال رومانيا دبا فاجأهم أثناء ممارسة رياضتهم المفضلة، حيث فوجئوا به يخرج عليهم من أمام قمة جليدية في جبال رومانيا.



الدب داخل القفص

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للدب الضخم ذو الفروة البنية وهو يتعقب أحد المتزلجين ويجرى خلفه بينما يصوره هو عن بعد، وظل صاحب الواقعة الذى يستخدم لوح التزلج الخاص به يسير ببطء ويسرع بالوسيلة التي يستقلها ليجرى الدب خلفه ثم يبطئ من ايقاعه، وفى النهاية غادر الدب المكان وعاد ليختفى وسط الغابات.

وفى جبال رومانيا أيضا، نجح متزلج أسفل منحدر جبلي ثلجى - فى وقت سابق - فى إلهاء دب ضخم يجري خلفه خلال تواجده في رحلة ترفيهية بعطلة نهاية الأسبوع، وأظهرت لقطات فيديو صورها شهود عيان كانوا يستقلون "التلفريك" فوق المنحدر الجبلي، الصور أظهرت الدب وهو يجري خلف المتزلج بصورة سريعة بينما هم يصرخون لتنبيه الرجل للإسراع بلوح التزلج حتى لا يفتك به الدب.