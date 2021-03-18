لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تشيد بالتزام الحكومة إجراء الانتخابات 24 ديسمبر

كتب : أحمد جمعة

عقدت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعا اليوم الخميس، للنظر في التقدم المحرز حتى الآن بشأن الدفع بتحقيق تسوية سياسية شاملة فى ليبيا، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

واطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الدكتور عماد السائح – بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم - أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم وإجراء الانتخابات الوطنية، وناقش أعضاء المجموعة كذلك مع رئيس المفوضية المساعدة والدعم اللذان يمكن أن يقدمهما المشاركون في عملية برلين للمفوضية بهدف استكمال العملية الانتخابية بنجاح.

وعقب الاجتماع، أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسة عن الإشادة مجددا بالتقدم المهم الذي أحرزه حتى الآن الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ودفع العملية السياسية إلى الأمام، والترحيب بالتصويت الهام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق وكذا تأدية أعضاء المجلس الرئاسي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس.

ورحب المجتمعون بالانتقال السلمي للسلطة من الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، والإعراب عن دعمهم المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لاسيما من خلال توحيد جميع المؤسسات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأشاد المجتمعون بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر 2021 مع الإشارة إلى أهمية تحقيق تقدم سريع نحو تفعيل الإطار القانونى المطلوب لإجراء هذه الانتخابات بما يتماشى مع خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والترحيب بالإيجاز الشامل الذي قدمه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدين على الدور الهام للمفوضية في إجراء واستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقبلة، ودعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها وبشكل حر ونزيه وذي مصداقية.

وأكد المجتمعون على أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية، حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدمًا باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية فى جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل.

وأشاد المجتمعون بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها، مشددين في هذا السياق على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية وتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.