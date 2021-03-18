تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت المقبل، فى استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً تنتهى مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.
وأعلنت اللجنة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمى فى مدينة غزة، ويوفر المقران الإطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو من المقر الإقليمى فى مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية فى جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية.
وبرعاية مصرية وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومی الثلاثاء والأربعاء اجتماعات فى القاهرة، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وناقش المجتمعون بمسئولية القضايا الوطنية، وكافة المخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استنادا للمرسوم الرئاسى الصادر في 15 يناير 2021، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطینی وإحالتها للجهات المختصة.
واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، والاتفاق على حل الموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطنى الجديد وعدد أعضائه فى إطار تعزيز وتفعیل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما تم اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما تم التوافق عليه، وأكد المجتمعون على وحدة الأراضى الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلي ضرورة أن تجری الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدی لأية إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.
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