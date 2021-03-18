رام الله (أ ش أ)

تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت المقبل، فى استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً تنتهى مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.

وأعلنت اللجنة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمى فى مدينة غزة، ويوفر المقران الإطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو من المقر الإقليمى فى مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية فى جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية.

وبرعاية مصرية وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومی الثلاثاء والأربعاء اجتماعات فى القاهرة، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون بمسئولية القضايا الوطنية، وكافة المخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استنادا للمرسوم الرئاسى الصادر في 15 يناير 2021، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطینی وإحالتها للجهات المختصة.