وأعلنت اللجنة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمى فى مدينة غزة، ويوفر المقران الإطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو من المقر الإقليمى فى مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية فى جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية.