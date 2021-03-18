اليوم السابع
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خالد صلاح
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لافروف يدعو لإحراز تقدم فى مفاوضات السلام الأفغانية ويحذر من داعش

الخميس، 18 مارس 2021 04:26 م
لافروف يدعو لإحراز تقدم فى مفاوضات السلام الأفغانية ويحذر من داعش وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو تعتقد أن المزيد من التأخير في المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية غير مقبول وتأمل أن يساعد المؤتمر في تهيئة الظروف لإحراز تقدم.
وأضاف لافروف، في اجتماع الترويكا الموسعة الموسعة (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) المعنية بالتسوية الأفغانية، الخميس "نحن مقتنعون بأنه في ظل ظروف تدهور الوضع العسكري - السياسي، من غير المقبول حدوث مزيد من التأخير، الأمر الذي هو مصدر قلق متزايد، لا سيما في ظل اقتراب فترة الربيع والصيف، حيث يزداد تقليديا النشاط القتالي"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".
وأشار لافروف إلي أن "هناك زيادة في الخسائر لدى طرفي النزاع في أفغانستان، والمدنيون ما زالوا يموتون، ومن المقلق بشكل خاص أن الجماعات الإرهابية المتطرفة، وفي مقدمتها داعش، تحاول الاستفادة من هذا الوضع لتعزيز مواقعها".
وأضاف الوزير أن "كل هذا يخلق الشروط المسبقة للتوسع في تجارة المخدرات، الأمر الذي يشكل تحديا خطيرا لأفغانستان والمنطقة والعالم بأسره ويغذي إلى حد كبير النشاط الإرهابي".
 

روسيا

أفغانستان

محادثات السلام الأفغانية

سيرجى لافروف

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