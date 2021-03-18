كامالا هاريس عن حادث أتلانتا: العنف غير مقبول وليس له مكان فى بلدنا

كتب محمد شعلان

عبرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، عن استيائها من سلسلة الاعتداءات التى وقعت في ثلاثة منتجعات بمنطقة أتلانتا وخلفت 8 قتلى، بينهم ست نساء من أصل آسيوى، مؤكدة دعمها للعائلات الاسيوية الامريكية فى الولايات المتحدة وأن ادارة الرئيس جو بايدن تقف إلى جانبهم.



كامالا هاريس على تويتر

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " أنا وبايدن نحزن على عائلات ومجتمعات أولئك الذين تعرضوا لحياة مروعة الليلة الماضية. العنف غير مقبول على الإطلاق وليس له مكان في بلدنا. بينما الدافع غير معروف، وأريد أن يعرف المجتمع الآسيوي الأمريكي أننا نقف معكم".

وبالأمس، قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وفى أتلانتا ، وقال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

وأضاف قائد الشرطة رودنى براينت، أنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به، ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير.