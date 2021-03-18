وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد التوصية العلمية الصادرة من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والتي توضح أنه بعد إجراء تحقيق شامل لا توجد صلة بين لقاح استرازينيكا وظواهر الانصمام الخثاري التي أبلغت عنها دول الاتحاد الأوروبي وأن اللقاح يُعد آمناً وفعالاً، من جانبه، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة الإيطالية أن وكالة الأدوية الإيطالية (AIFA) اعتبرت أن الأسباب الكامنة وراء الحظر الاحترازي على استخدام مجموعات اللقاح الذي صدر في 15 مارس 2021 لم تعد موجودة.



وأضاف المكتب الإيطالي أنه بمجرد أن تعلن "لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) عن رأيها، فإن وكالة الأدوية الإيطالية ستبدأ في إلغاء الحظر المفروض على استخدام لقاح استرازينيكا".