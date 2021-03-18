فوكس نيوز: صورة جون كيرى بدون كمامة على متن طائرة تثير الجدل

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع فوكس نيوز، إن مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ، جون كيرى قد ظهر بدون كمامة أثناء قراءته كتاب على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية، على الرغم من توجيه المراكز الأمريكية للأمراض والسيطرة بضرورة ارتدائها على متن الطائرات.

وأشار الموقع إلى أن الصورة التى نشرها موقع تينسي ستار المحافظ، أظهرت كيرى، وزير الخارجية الأسبق يرتدى الكمامة تتدلى من أذنه أثناء قراءته كتاب فى مقاعد الدرجة الأولى بالطائرة.

@TheTNStar Exclusive: Biden’s @ClimateEnvoy John Kerry, took off his mask as he settled into a book in his first-class seat just before takeoff today on an @AmericanAir flight Boston to DC. He was not eating, nor drinking. He was simply flaunting Biden’s mandatory mask policy. pic.twitter.com/t1wDq9OtxD — ReporterMcCabe (@NeilWMcCabe2) March 17, 2021

وتحققت فوكس نيوز من صحة الصورة من راكب رفض الكشف عن هويته، وقال الراكب إنه رأى كيرى يرتدى الكمامة عند بوابة الصعود، لكنه خلعها بعد فترة قصيرة من ركوبه الطائرة مع ركاب آخرين.

وتابع الراكب قائلا إنه لم يرى أى من مضيفى الطائرة يوجهون كيرى بارتداء الكمامة، لكنه أشار إلى أن كيرى ارتداها بعد ذلك طوال أغلب الرحلة.

من جانبها، قالت شركة أمريكان إيرلاينز على تويتر إنها ستبحث الواقعة، وأكدت أن ارتداء الكمامات مطلوب من الجميع على متن طائراتها.

ورد كيرى على تويتر، وقال إن الكمامة انزلقت لفترة قصيرة. وكتب يقول: "لنكن واضحين، إذا كان القناع على أذن واحدة على متن طائرة، فإن ذلك كان مؤقتا. وأضاف أنه يرتدى الكمامة لأنها تنقذ الأرواح وتوقف الانتشار، والعلم هو ما يقول لنا هذا".