اليوم السابع
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فوكس نيوز: صورة جون كيرى بدون كمامة على متن طائرة تثير الجدل

الخميس، 18 مارس 2021 11:48 ص
فوكس نيوز: صورة جون كيرى بدون كمامة على متن طائرة تثير الجدل جون كيرى
كتبت ريم عبد الحميد

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قال موقع فوكس نيوز، إن مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ، جون كيرى قد ظهر بدون كمامة أثناء قراءته كتاب على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية، على الرغم من توجيه المراكز الأمريكية للأمراض والسيطرة بضرورة ارتدائها على متن الطائرات.

 

وأشار الموقع إلى أن الصورة التى نشرها موقع تينسي ستار المحافظ، أظهرت كيرى، وزير الخارجية الأسبق يرتدى الكمامة تتدلى من أذنه أثناء قراءته كتاب فى مقاعد الدرجة الأولى بالطائرة.

 

 

وتحققت فوكس نيوز من صحة الصورة من راكب رفض الكشف عن هويته، وقال الراكب إنه رأى كيرى يرتدى الكمامة عند بوابة الصعود، لكنه خلعها بعد فترة قصيرة من ركوبه الطائرة مع ركاب آخرين.

 

وتابع الراكب قائلا إنه لم يرى أى من مضيفى الطائرة يوجهون كيرى بارتداء الكمامة، لكنه أشار إلى أن كيرى ارتداها بعد ذلك طوال أغلب الرحلة.

 

من جانبها، قالت شركة أمريكان إيرلاينز على تويتر  إنها ستبحث الواقعة، وأكدت أن ارتداء الكمامات مطلوب من الجميع على متن طائراتها.

 

ورد كيرى على تويتر، وقال إن الكمامة انزلقت لفترة قصيرة. وكتب يقول: "لنكن واضحين، إذا كان القناع على أذن واحدة على متن طائرة، فإن ذلك كان مؤقتا. وأضاف أنه يرتدى الكمامة لأنها تنقذ الأرواح وتوقف الانتشار، والعلم هو ما يقول لنا هذا".


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اخبار امريكا

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