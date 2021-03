فوكس نيوز: صورة جون كيرى بدون كمامة على متن طائرة تثير الجدل

قال موقع فوكس نيوز، إن مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ، جون كيرى قد ظهر بدون كمامة أثناء قراءته كتاب على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية، على الرغم من توجيه المراكز الأمريكية للأمراض والسيطرة بضرورة ارتدائها على متن الطائرات.

وأشار الموقع إلى أن الصورة التى نشرها موقع تينسي ستار المحافظ، أظهرت كيرى، وزير الخارجية الأسبق يرتدى الكمامة تتدلى من أذنه أثناء قراءته كتاب فى مقاعد الدرجة الأولى بالطائرة.

@TheTNStar Exclusive: Biden’s @ClimateEnvoy John Kerry, took off his mask as he settled into a book in his first-class seat just before takeoff today on an @AmericanAir flight Boston to DC. He was not eating, nor drinking. He was simply flaunting Biden’s mandatory mask policy. pic.twitter.com/t1wDq9OtxD