فلسطين وتونس تتسلمان أول شحنات لقاح كورونا من خلال كوفاكس

كتبت - هند المغربي

أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن دولة فلسطين تسلمت أول شحنة من مرفق كوفاكس المعني بالإتاحة العادلة للقاحات كوفيد-19، شملت أكثر من 60 ألف جرعة. ورحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بوصول الشحنة وشجع الجميع على أخذ اللقاح.

وقال وينسلاند إن اللقاحات التي ستُرسل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مهمة في مكافحة جائحة كـوفيد-19 والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

فيما أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن فريق الأمم المتحدة يواصل مساعدة حكومة فلسطين في الحصول على اللقاحات عبر مرفق كوفاكس

وفى ذات السياق تلقت تونس أول شحنة من مرفق كوفاكس تضم 93 ألف جرعة، ومن المقرر أن تتلقى مزيدا من الشحنات من المرفق خلال العام، بهدف تحصين 20% من السكان.

د. إيف سوتيراند ممثلة منظمة الصحة العالمية في تونس قالت إنه يوم مهم في جهود تونس الهادفة لمكافحة كوفيد-19. وأكدت أن التطعيم سينقذ الأرواح ويحمي النظام الصحي التونسي. وأعربت عن سعادتها لتوفر اللقاح في تونس بدون مقابل.

فيما أشارت إلى أن اللقاح سيتوفر بشكل تدريجي، وشددت على أهمية مواصلة تطبيق تدابير الصحة العامة التي أظهرت فعالية في تقليل انتشار الفيروس.