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فرنسا تستأنف غدا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا

الخميس، 18 مارس 2021 09:21 م
فرنسا تستأنف غدا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا لقاح أسترازينيكا -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا سوف تستأنف اعتبارا من الغد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا.

 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن اليوم الخميس، عن فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة شهر، بحسب روسيا اليوم، وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر الإثنين الماضى إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني، وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

 

وقالت الوزارة، إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون، وكانت قد أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستنقل حوالي 100 مريض بفيروس كورونا من وحدات العناية المركزة من إقليم "ليل دو فرانس"، الذي يضم العاصمة باريس، وذلك لتخفيف الضغط الذي بلغ أشده هذا الأسبوع على المستشفيات.

 


فرنسا

كورونا

استرازينيكا

حجر صحى

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