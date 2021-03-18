غلق مزلقان الخرانقة بقنا اليوم لأعمال التطوير وتحديد 3 طرق بديلة

قنا - صابر سعيد

أعلنت السكة الحديد، بمحافظة قنا، غلق مزلقان قرية الخرانقة بقوص، جنوب قنا، اليوم الخميس، وذلك لأعمال التطوير.

وأوضحت الإشارة الواردة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أنه سيتم غلق مزلقات الخرانقة من الساعة 1 ظهرًا إلى 6 مساءً، وذلك لأعمال تطوير المزلقان الخاصة بقرية الخرانقة جنوب مركز قوص.

ولفتت السكة الحديد بقنا، إلى أن المزلقانات البديلة لعبور السكة الحديد هى مزلقان الحراجية من الناحية البحرية بالكيلو 635.400، ومزلقان الشيخ عامر من الناحية القبلية بالكيلو 643.400، وذلك أثناء فترة غلق المزلقان على أن تعود الحركة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.