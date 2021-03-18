غلق جزئى لمزلقان أبو النمرس 16 ساعة لتطوير نظام إشارات السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالى بمنطقة مزلقان أبو النمرس.



وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقة أبو النمرس لمدة 16 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 2 صباحا غدا الجمعة على أن يكون العمل دون تعطيل الحركة المرورية.



ونوهت محافظة الجيزة بإن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.



