اليوم السابع
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طقس الخليج.. رياح نشطة مثيرة للغبار بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالبحرين

الخميس، 18 مارس 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح نشطة مثيرة للغبار بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالبحرين طقس الخليج
وكالات

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تباينت تقارير مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج،  حول توقعات طقس الخميس ، حيث تستمر الأتربة فى المملكة العربية السعودية، ويكون صحوا بوجه عام وغائما جزئياً فى الإمارات، ومعتدل بالبحرين

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة اليوم الخميس، صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار، والرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا ثم تتحول الى شمالية غربية خلال الليل.

 

 

 


طقس الخليج

البحرين

الإمارات

السعودية

الأرصاد

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