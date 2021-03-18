اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 03:20 م
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ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بشبرا الخيمة

الخميس، 18 مارس 2021 03:16 م
ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بشبرا الخيمة تنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 5 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب داخل منزل بشارع سعد زغلول بشبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات بقيام مجموعة من الاشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بشارع سعد زغلول بشبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية لأمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحبة المنزل و4 أشخاص ممن قاموا بالحفر، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالفحص تبين أنه تم حفر حفرة عمقها 12 مترا، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية و التنقيب عن الاثار

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

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