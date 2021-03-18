ضبط مصنعين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بمركز السادات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مصنعين بناحية منطقة المطورين بمركز السادات لقيامهما بتصنيع مستلزمات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة ومدون عليها بيانات وهمية مقلدة، جاء ذلك فى إطار جهود محافظة المنوفية بشن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع مستلزمات طبية لإدارته مصنع بدون ترخيص وتم ضبط مليون كمامة معدة للبيع ، و "800" ألف كمامة تحت التجهيز، و 15 طن قماش غير منسوج، وطن استك اذن، 22 ماكينة خياطة أنواع مختلفة، 10 ماكينة تبنيط ، 1 ماكينة تجهيز قماش ، و 1 ماكينة تغليف ، و 1 ماكينة تصنيع البلانكه، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع للتوريدات والمستلزمات الطبية لإدارته مصنع حفاضات طبية وتم ضبط 11600 عبوة حفاضات مصنعة ، 5 طن قماش غير منسوج ، 1 ماكينة لتصنيع مفرش طبى.

وفى ذات السياق، أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب، مشيراً الى إنه تم تحرير 184 محضرا تموينيا تنوع ما بين 74 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و110 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، حفاظاً على حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .