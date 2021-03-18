ضبط صيدلى لاتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على صيدلى حر مقيم بمدينة الزقازيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه مقابل شراء أجهزة طبية، وتمت إحالته لنيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط قسم مكافحة الأموال العامة بضبط صيدلى حر عمره 42 عاما مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين.

وتبين من التحريات الأولية، قيام الصيدلى بالنصب على 4 مواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، مقابل شراء أجهزة طبية لهم، وتم ضبطه وتحرر له المحضر رقم 6657 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2021، وإحالته للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معه بمعرفة أحمد ناصر، وكيل النائب العام.