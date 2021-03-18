ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف محمولة أخفاها حول جسده

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزة راكب قادم من دبى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطائرة الإماراتية القادمة من دبى قام كل من جورج صفوت فرج ومحمد محمود محمد مأمورا الجمرك تحت إشراف أحمد البسيونى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتفتيش حقائب ولم يسفر التفتيش عن وجود شىء مخالف.

وكلف هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن كمية من الهواتف المحمولة أخفاهم الراكب حول جسده وبين طيات ملابسه التي يرتديها، وتزامنت واقعة الضبط مع وجود حقيبتين علي نفس الطائرة بهما كمية كبيرة من علب الهواتف المجهولة.

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب وإخطار إدارة البحث بالحقيبتين للتحرى، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.