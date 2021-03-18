وقال نائب مدير المركز الروسى للمصالحة ألكسندر كاربوف فى بيان، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس" إنه تم رصد 15 عملية قصف فى محافظة إدلب، و12 فى محافظة اللاذقية، و6 فى حماة و3 فى حلب".

يُذكر أن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أشار فى وقت سابق إلى أن مسلحى "هيئة تحرير الشام" يحضرون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية فى منطقة إدلب لوقف التصعيد واتهام القوات الحكومية السورية بذلك، كما ذكر المركز الروسى الأسبوع الماضى أن عدد النازحين السوريين، الذين عادوا إلى بلدهم، بلغ أكثر من 650 ألفا منذ 18 يوليو عام 2018.