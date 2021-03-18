سقوط عاطلين كونا عصابة للنصب الإلكترونى فى شبرا الخيمة

القليوبية فريق المحافظات

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة زياد الباسل مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب علي مواطنين مدعيان أنهما مندوبى خدمة عملاء بشركات محمول وبنوك وإيهامهم بجوائز مالية علي غير الحقيقة، واستيلائهما على بيانات حساباتهم البنكية، كما أمرت بالتحريات حول الواقعة، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لحصر القضايا المطلوبين فيها.

وكانت عدة بلاغات قد وردت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من المواطنين بشبرا الخيمة، بقيام شخصان، مدعيان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية، وإيهامهم بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية، على غير الحقيقة، وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها.

وأوضحت التحريات، أن التشكيل يقوم عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وكشفت مباحث الاتصالات التى كشفت هوية المتهمين، وتبين أن لهما معلومات جنائية، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث مماثلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.