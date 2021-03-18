سانا: قافلة محملة بأسلحة تابعة للتحالف الدولى تصل الحسكة السورية

وكالات

أدخلت قوات التحالف الدولى قافلة جديدة محملة بمواد لوجستية وأسلحة إلى قواعدها بريف الحسكة السورية، قادمة من العراق، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، إن "القوات الأمريكية أدخلت خلال الساعات الماضية قافلة مؤلفة من 40 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية وأسلحة وذخائر وعدد من البرادات ترافقها مدرعات عسكرية إلى مطار خراب الجير العسكرى في ريف العربية، قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعى".