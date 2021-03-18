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شارك وزير الخارجية ⁧سامح شكرى⁩ اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن الأفريقى الذى عقد افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس لبحث عمليات حفظ السلام فى أفريقيا.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر". وكان وزير الخارجية سامح شكرى، عقد الأربعاء، لقاءً عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى، والبنية التحتية.

وأعربا عن أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والتنمية، كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.