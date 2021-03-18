أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، عقد الأربعاء، لقاءً عبر  خاصية "الفيديو كونفرانس" مع وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.