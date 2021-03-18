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زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب الجزائر

الخميس، 18 مارس 2021 04:00 ص
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب الجزائر ريختر
وكالات

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أعلن المرصد الأمريكي للمسح الجيولوجي، صباح اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري.

زلزال الجزائر
زلزال الجزائر

وقال التلفزيون الجزائري إن هزة أرضية وقعت على بعد 28 كلم شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي- وفقاً لـ" سبوتنيك" الروسية، وأضاف التلفزيون الجزائري أن الهزة شعر بها سكان عدة ولايات من الشرق والوسط.

أثار الزلزال
أثار الزلزال

وقالت الحماية المدنية بولاية بجاية الجزائرية إنه على إثر الهزة الأرضية تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض السكنات وانهيار جزئي لبناية قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية".

 

أثار دمار الزلزال
أثار دمار الزلزال

 

 

 

 


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