اليوم السابع
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رويترز: إدارة بايدن تدرس إعادة العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهورها خلال فترة ترامب

الخميس، 18 مارس 2021 04:00 ص
رويترز: إدارة بايدن تدرس إعادة العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهورها خلال فترة ترامب بايدن
(رويترز)

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ذكرت مسودة مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مصدران مطلعان على وثيقة وزارة الخارجية، التي أوردتها لأول مرة صحيفة ذا ناشيونال ، إن الوثيقة لا تزال في "مرحلة العمل" المبكر، لكنها قد تشكل في نهاية المطاف الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازا بشدة لإسرائيل.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير الماضي، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، وتعهدت الإدارة باستئناف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.

كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في السياسة الأمريكية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس الجاري تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.

ونُقل عن الوثيقة القول إنه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس للتصدي لمرض كوفيد-19.

وقال أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوثيقة مسودة أولية قابلة للمراجعة وأي نسخة نهائية ستتطلب مراجعة مشتركة بين الوكالات.

 

 

 


إسرائيل

فلسطين

إدارة بايدن

تل أبيب

القدس المحتلة

واشنطن

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