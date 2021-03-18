اليوم السابع
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رفع 150 طن مخلفات من أراضى فضاء بهضبة الأهرام وحملات لضبط التوك توك.. صور

الخميس، 18 مارس 2021 01:48 م
رفع 150 طن مخلفات من أراضى فضاء بهضبة الأهرام وحملات لضبط التوك توك.. صور رفع المخلفات بهضبة الاهرام
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت محافظة الجيزة شكاوى من المواطنين بشأن وجود مخلفات بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الفور هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم، بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من المناطق محل شكوى المواطنين، إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.
 
وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع 150 طن مخلفات بعدد من قطع الأراضى بمنطقة أ بهضبة الاهرام حيث شملت القطع 553 أ و 162 هــ و524 أ وشارع الثروة المعدنية ومدخل البوابة الاولى ( خوفو ) إلى جانب شن حمله مكبرة لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة والتى تتسبب فى إعاقة حركة المارة والسيارات.
 
وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.
 
ووجه المحافظ حى الهرم وهيئة النظافة، بمتابعة يومية لأعمال شركات الجمع السكني المسئولة عن جمع المخلفات من القطاع، والتأكد من التزامها بإلقاء المخلفات بالمقلب العمومي التابع للمحافظة.
 
وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.
 
رفع الاتربة من الشوارع
رفع الاتربة من الشوارع

حملة على التوك توك
حملة على التوك توك

رفع المخلفات من هضبة الاهرام
رفع المخلفات من هضبة الاهرام

رفع القمامة من القطع الفضاء
رفع القمامة من القطع الفضاء

 


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اخبار الجيزة

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