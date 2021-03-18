اليوم السابع
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رصد 36 عملية قصف من مسلحي "جبهة النصرة" على عدة محافظات سورية

الخميس، 18 مارس 2021 06:10 ص
رصد 36 عملية قصف من مسلحي "جبهة النصرة" على عدة محافظات سورية عناصر جبهة النصرة
وكالات

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 36 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة وقف التصعيد شمال غربي سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف في بيان له أمس الأربعاء، إنه تم رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب و12 في محافظة اللاذقية و6 في حماة و3 في حلب.

وفي وقت سابق، أشار المركز الروسي للمصالحة إلى أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" يحضرون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة إدلب لوقف التصعيد واتهام القوات الحكومية السورية بذلك.

وذكر المركز الروسي الأسبوع الماضي أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ أكثر من 650 ألفا منذ 18 يوليو عام 2018.

 

 

 


سوريا

روسيا

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