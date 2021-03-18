رئيس وزراء هولندا يعلن فوزه بولاية رابعة.. ونسبة تصويت 82 % رغم كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أظهرت التوقعات الأولية لانتخابات هولندا التشريعية، فوز حزب رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، ومنح الفوز روته تفويضًا بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حزب في في دي من يمين الوسط ، مع ولاية رابعة كرئيس للوزراء.

ووفقًا للصحف الهولندية، مثل مترو AD فإنه ورغم تداعيات وباء كورونا، إلا أن نسبة التصويت ارتفعت إلى 82.6% ، وحصد حزبه 35 مقعد من أصل 150، بينما حصد D66 من يسار الوسط الفائز الكبير الآخر في الليلة بـ 24 مقعدًا، وفاز حزب خيرت فيلدرز اليميني المتطرف بـ 17 مقعدًا ، بينما كان أداء حزبين شعبويين يمينيين جيدًا أيضًا، وكان أداء الأحزاب اليسارية ضعيفا ، كما خسر حزب CDA من يمين الوسط مقاعد.

وكانت حكومته الأخيرة قد استقالت يناير الماضى، بسبب فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال، ولم يعد أقرب منافس له هو الشعبوي خيرت فيلدرز المناهض للهجرة ، بل الزعيمة الجديدة سيجريد كاج ، التي يبدو أنها حفزت الناخبين على اليسار وراء رؤيتها الأكثر انفتاحًا وتفاؤلًا.

من جانبه خرج مارك روته بتصريحات صحفية في البرلمان قال فيها: "الناخبون الهولنديون منحوا حزبي تصويتا ساحقا بالثقة، مقرًا أن كل شيء لم يسير على ما يرام في السنوات العشر الماضية لكن التحدي الرئيسي هو إعادة بناء البلاد بعد جائحة كوفيد -19، وقال روته: لدي الطاقة لعشر سنوات أخرى".

من المحتمل، أن يكون الحزبان اللذان يشكلان ائتلافًا مؤقتًا مع حزب VVD الليبرالي شريكين في حكومة جديدة ، لكن دعم D66 الليبرالي وحزب التحالف الديمقراطي المسيحي لا يكفي لتشكيل أغلبية.

وبعد اكتشاف أن D66 كان من المتوقع أن يكون لها ثاني أكبر عدد من المقاعد ، قفزت زعيمة الحزب سيجرد كاج على الطاولة بسعادة، وكتبت على تويتر "يا لها من أمسية رائعة". "الآن دعونا نبدأ العمل ، المستقبل لن ينتظر."

وقالت للصحفيين إن الناخبين مستعدون لتفاؤل ورؤية حزبها، وهذا المساء تأكد أن الهولنديين ليسوا متطرفين ، لكنهم معتدلون. الناس يقدرون الإيجابية .

من جانبه قال خيرت فيلدرز ، رئيس حزب الحرية ، إنه كان يأمل في الحصول على أكثر من 17 مقعدًا ، لكنه تعهد بأن الصوت المضاد لحزبه سوف يُسمع من المعارضة.

ومن المقرر أن يحصل حزب يميني متطرف آخر ، هو منتدى الديمقراطية ، على ثمانية مقاعد ، على الرغم من الخلاف حول معاداة السامية في الفترة التي سبقت التصويت.

وكان يُنظر إلى هذه الانتخابات على نطاق واسع على أنها استفتاء على استجابة الحكومة الهولندية لوباء Covid-19.، حيث لقي أكثر من 16000 شخص مصرعهم بسبب Covid-19 في هولندا ، وتحولت الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في البلاد إلى أعمال عنف.

ويُطبق حاليًا حظر تجول ليلي ، وكذلك حظر التجمعات العامة في النهار ، في محاولة للحد من معدلات الإصابة المرتفعة في البلاد، ونتيجة لذلك ، جرت معظم الحملات الانتخابية من خلال مناظرات تلفزيونية.

وفي يوم الانتخابات ، أدلى الناس بأصواتهم في أكشاك الاقتراع المعقمة ، وكان بإمكان أولئك المصنفين على أنهم ضعفاء سريريًا التصويت مبكرًا.

يحكم هولندا نظام التمثيل النسبي وشارك 37 حزبا في السباق، و من أجل حساب كيفية تقسيم المقاعد بين الأحزاب ، يتم تقسيم العدد الإجمالي للأصوات المدلى بها على 150 - عدد المقاعد في البرلمان، وأي حزب يحصل على أكثر من هذا العدد من الأصوات يضمن الحصول على مقعد واحد على الأقل في البرلمان.