وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" -وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم /الخميس/- أنه سيتم اعتماد المرحلة الأولى من هذه المشاريع بقيمة 10 ملايين دولار، لصالح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى مشروعي تجهيز وتأثيث مستشفى بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومشروع إعمار وترميم العقارات السكنية والمباني العامة والتجارية في مدينة القدس.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص المبلغ المتبقي من المنحة لدعم مشاريع القطاعات التنموية المختلفة قبل نهاية شهر تموز من هذا العام.



وأضافت "وفا" أنه سيتم اعتماد مبلغ 10 ملايين دولار لصالح دعم مشاريع الإسكان في مدينة القدس الشريف، وذلك امتداداً لاتفاقية القرض التي وقعت سابقا مع البنك الإسلامي للتنمية/جدة بصفته مديرا لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.