رئيس هيئة الطاقة الذرية: مفاعل أنشاص 2 البحثى يعمل بكفاءة ولم نتأثر رغم كورونا

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور خالد صقر، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن مفاعل مصر البحثى الثانى بأنشاص يعمل بكفاءة عالية رغم جائحة كورونا وينتج النظائر المشعة التى تغطى جزءٌ كبير من السوق المحلية، خاصة فى المجال الطبى.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية، فى بيان له اليوم، الخميس، أن مصنع نوفو سيبيرسك "NCCP " التابع لشركة TVEL للوقود ضمن مؤسسة روس أتوم الحكومية الروسية، قامت بتوريد اليورانيوم اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى فى إطار العقد المبرم بين الهيئة والشركة، الذى تم التوقيع فيه فى إبريل 2020، ويعد هذا العقد هو الثانى حيث كان توقيع العقد الأول فى يونيو 2017 ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح الدكتور خالد صقر، أن تجديد عقد توريد اليورانيوم لتشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى يأتى نتيجة التزام الشركة بالتوقيتات المدرجة فى العقد وبالأسعار المناسبة التى تم الاتفاق عليها.

وقال خالد صقر، إن توقيع عقد لتوريد الوقود النووى لمفاعل أنشاص 2 يأتى ضمن وثائق تعاقدية للهيئة لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر خلال عام 2021، لافتا إلى أن هذا العقد لاعلاقة له بتطوير المفاعل وأنما هو عقد مع شركة جديدة لتوريد الوقود فقط.