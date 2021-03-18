رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: سيتم مراجعة كافة التشريعات غير المنصفة للأطباء

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الأطباء وقفوا بشجاعة فى جائحة كورونا، كعادتهم فى كل المخاطر التى واجهها المواطنين على مدار الزمن، مؤكدا أنه من خلال منصبه بمجلس الشيوخ سيتم إعادة النظر فى أى تشريعات غير منصفه للأطباء وسوف يتم إصدار تصورات بها ودراستها، مضيفا: ليس لدينا أى مانع من تغليظ العقوبة ضد من يغرد خارج السرب، لكن دون تكبيل الأطباء الذين يؤدون عملهم بشرف.

وأضاف جزر، فى كلمته باحتفالية يوم الطبيب المصرى الـ43، بنقابة الأطباء،: للأسف المشرع أحيانا لتضييق الخناق على من يغرد خارج السرب، يضطر أحيانا أن يكون غير منصفا للعاملين بشرف، مؤكدا أنه على استعداد على استقبال كافة مقترحات الأطباء خاصة بمنتهم بمكتبه.

فيما قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاحتفالية الـ43 بيوم الطبيب تتزامن مع مرور 194 عام على إنشاء أول مدرسة للطب فى مصر، ووجود الأطباء فى مصر، فى 18 مارس 1827، والتى تم نقلها فيما بعد للقصر العينى.

من ناحيته، وجه الدكتور حسين خيرى النقيب العام لأطباء مصر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته يوم الطبيب المصرى الـ43، والشكر لتقديره الأدبى والمعنوى المتكرر للفرق الطبية بكافة تخصصاته، مشيرا إلى أن الأطباء يبذلون جهود خيالية فى حربهم ضد كورونا، وتم تسجيل حوالى 400 شهيد جراء الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن المجتمع الطبى يتطلع إلى تقدير مادى لأسر الشهداء لإعانتهم على الحياة، مطالبا بضم شهداء الفرق الطبية بجائحة كورونا إلى قانون شهداء العمليات الحربية والإرهابية.