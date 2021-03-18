أعرب الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، عن حزنه لوفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولى إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال الرئيس الكينى-وفقًا لقناة "فرنسا 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، "إن أفريقيا فقدت زعيمًا لامعًا"، كما أمر بإعلان فترة حداد فى البلاد لمدة سبعة أيام".
يُشار إلى أن مستشارة ونائبة الرئيس التنزانى سامية حسن قد أعلنت وفاة الرئيس جون ماجوفولى منذ ساعات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت سامية حسن: "أعزائى التنزانيين، من المحزن أن نعلن أنه اليوم فقدنا زعيمنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولى الذى توفى فى مستشفى "مزينا" فى دار السلام، حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.
وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية، معلنة الحداد فى البلاد لمدة 14 يومًا، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة