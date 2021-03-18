يُشار إلى أن مستشارة ونائبة الرئيس التنزانى سامية حسن قد أعلنت وفاة الرئيس جون ماجوفولى منذ ساعات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت سامية حسن: "أعزائى التنزانيين، من المحزن أن نعلن أنه اليوم فقدنا زعيمنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولى الذى توفى فى مستشفى "مزينا" فى دار السلام، حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.

وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية، معلنة الحداد فى البلاد لمدة 14 يومًا، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام.