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أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي اليوم /الخميس/ على أن قرار وكالة الأدوية الاوروبية بشأن لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا أيا كان، لن يبطئ خطة التطعيم الوطنية فى بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالحصول على أكبر عدد ممكن من التطعيمات في أقصر وقت ممكن وهذه هي أولويتها، مضيفا أن تعليق بلاده للقاح استرازينيكا، يوم الاثنين الماضي مع العديد من الدول الأوروبية، قرارا مؤقتا واحتياطيا واليوم ستعطي وكالة الأدوية الأوروبية رأيها النهائي في هذا الشأن ومهما كان قرارها ستستمر حملة التطعيم بنفس الكثافة وبنفس الأهداف، وستساعد الزيادة في امدادات بعض اللقاحات على تعويض التأخير من جانب شركات الأدوية الأخرى.

ووسط جدل محتدم بشأن لقاح كورونا الذى تنتجه شركة أسترازنيكا بشراكة مع جامعة أكسفورد، بين قرارات بعض الدول بتعليق استخدامه على خلفية شبهات بتسببه فى جلطات دموية، وتصريحات معلنة من منظمة الصحة العالمية بمأمونية اللقاح وعدم وجود دليل على تلك الشبهات، دخل خبراء آخرون على الخط مؤكدين أن اللقاح آمن، ولا وجاهة لاتخاذ قرار بتعليق استخدامه، بحسب ما نشرت شبكة CNN العالمية.

وكشف موقع CNN فى تقرير أخير، أنه فى غضون الأيام القليلة الماضية شهدت بعض دول أوروبا تعليقا مؤقتا لاستخدام لقاح أسترازينيكا أكسفورد لفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الدول التى اتخذت هذا القرار المفاجئ نحو 12 دولة، مبررة الأمر بأنه إجراء احترازى على خلفية مخاوف من احتمال تسبب الجرعات فى تخثر الدم والإصابة بجلطات، وهو ما يتعارض مع بيانات "الصحة العالمية" وآراء بعض الخبراء.