رئاسة شئون الحرمين تدفع بروبوت ذكى لتعقيم وتطهير المسجد النبوى.. صور

كتب محمد شعلان

دفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بجهاز ذكاء اصطناعى (روبوت ذكى) لتعقيم وتطهير المسجد النبوى الشريف، واطلع الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على عمل الروبوت الذكى داخل المسجد، والتأكد من كفاءته لتعقيم جميع محتوياته.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر" صور من عمل الروبوت داخل المسجد النبوى، حيث يعتمد فى عملية التعقيم بالنفث عبر البخار الجاف بقدرات متعددة بدون استخدام أي مواد كيميائية وهو معتمد عالمياً دون التأثير على الإنسان.



السديس بجانب الجهاز

ويتم تعقيم المسجد النبوى باستخدام أشعة UVC بطول موجى 253.7 نانو ميتر، وهذه التقنية تعتبر الأعلى عالمياً لقتل الفيروسات والميكروبات العالقة على الأسطح، وقد أثبتت فعاليتها عالمياً لأنها تعتمد على DNA الخاص بالفيروسات التاجية وتستخدم فى الدول المتقدمة عالمياً فى المستشفيات للتعقيم باعتبارها أكثر الأماكن عرضة للفيروس.



القائمين على رئاسة الحرم بجانب الروبوت



الروبوت يطهر المسجد

كما سيتم إضافة هذه المواد للروبوت الذكى بحيث يستفاد منه فى تعقيم السجاد بتركيز الأشعة عليها لضمان سلامتها من جميع الجراثيم والفيروسات.