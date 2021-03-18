دراسة: كبار السن يواجهون مخاطر مضاعفة حال الإصابة بفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أكدت دراسة حديثة أن كبار السن يواجهون مخاطر عالية تصل إلى الضعف حال الإصابة بكورونا، ونظرت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة لانسيت الطبية "Lancet medical"، فى حالات ملايين الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات فيروس كورونا من خلال مبادرة الاختبار الشامل فى الدنمارك العام الماضي.



الاصابة السابقة بكورنا والحماية

وأظهر 0.65% فقط ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال موجة الربيع فى الدنمارك نتيجة إيجابية خلال الموجة الثانية فى البلاد فى الخريف، ما يشير إلى معدل حماية من الإصابة مرة أخرى كان بنسبة 80.5% وفقًا لفريق من الباحثين من معهد مصل Statens فى كوبنهاجن.

ومن بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر كان معدل الحماية 47.1% فقط.

وقال مؤلفو الدراسة إن كبار السن قد يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى مرة أخرى من فيروس كورونا لأن أجهزتهم المناعية أقل قدرة على المقاومة، وهي مشكلة خطيرة لأن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة من فيروس كورونا.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تظهر أن اللقاحات مهمة لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، خاصة إذا كانوا كبار السن، لأنه لا يمكن الاعتماد على الحماية الطبيعية، وعلى الرغم أن لقاحات فيروس كورونا المُصرح بها حتى الآن تختلف فى فاعليتها، ولكن يبدو أن معظمها يوفر حماية أكثر من المناعة الطبيعية.

وقالت مجلة لانسيت فى تعليق صدر جنبًا إلى جنب مع الدراسة: "هذه البيانات كلها تأكد، إذا لزم الأمر، على أنه بالنسبة لـ فيروس كورونا، فإن الأمل فى المناعة الوقائية من خلال العدوى الطبيعية قد لا يكون فى متناول أيدينا، وبرنامج التطعيم العالمى مع لقاحات عالية الفعالية هو الحل الدائم".