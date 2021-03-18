"خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" مبادرة لتنظيم الأسرة بالجيزة بقرى الصف وأطفيح

كتب سيد الخلفاوى

نظمت محافظة الجيزة ندوة بقرية الأخصاص بمركز الصف ضمن فعاليات مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" التي أطلقتها محافظة الجيزة، وحضرتها هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والعميد على عبد الله رئيس مجلس مدينة الصف، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة ومدير وحدة السكان بالمحافظة، للتوعية من مخاطر الزيادة السكانية من خلال عقد ندوات توعوية وتنموية.

ويأتى ذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتى تستهدف 42 قرية بالصف وأطفيح.

وتم تنظيم المبادرة بمقر الوحدة الصحية بقرية الأخصاص، فى وجود وحدة السكان وتسريع الاستجابة بالمحافظة وبمشاركة عدد من المديريات الخدمية المتمثلة في الشئون الصحية والأوقاف والأزهر الشريف ومسؤول الكنيسة والمجتمع المدنى من الشباب المتطوع والرائدات الريفيات.

وعلى هامش الحملة تم تكريم عدد من أسر الشهداء بمركز الصف، وكذلك بعض الأطفال الذين قد أتموا حفظ القرآن الكريم.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المبادرة من قرية صول بمركز ومدينة أطفيح يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.