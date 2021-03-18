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خطوات لاستخراج رخصة دراجة بخارية.. تعرف عليها

الخميس، 18 مارس 2021 09:00 ص
خطوات لاستخراج رخصة دراجة بخارية.. تعرف عليها دراجات بخارية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات يجب أن يتبعها جميع سائقى هذه المركبات، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

 

 - إجراء اختبار عملى على القيادة

 

 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب

 

 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

 

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

 

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

 

- تجهيز 4 صور شمسية

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

 

- نموذج الاختبار الشفوى

 

- نموذج الاختبار العملى

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات  


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السير على الطريق

ادارة المرور

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