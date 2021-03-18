خبراء بالأمم المتحدة: عالم سويدى على مشارف الموت فى أحد سجون إيران

رويترز

قال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس إن أحمد رضا جلالي، العالم السويدي من أصل إيراني المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس، في حالة حرجة ويشرف على الموت بعد أن قضى شهورا في الحبس الانفرادي، موضحين أن وضعه الصحى مروع.

وفي نداء موجه لإيران لإخلاء سبيله قال الخبراء إنه محبوس انفراديا منذ أكثر من 100 يوم وإن مسؤولي السجن يسلطون عليه أضواء قوية في زنزانته على مدار الساعة لحرمانه من النوم.

أضاف الخبراء ومن بينهم مقررو الأمم المتحدة المختصون بالوضع في إيران والإعدامات التعسفية والاعتقال التعسفي والتعذيب أن "مشاكل طبية تمنعه من تناول الطعام على النحو السليم مما تسبب في انخفاض وزنه بشدة".

وأردفوا "بلغ وضعه من الصعوبة حدا يقال معه إنه يجد صعوبة في الكلام. ونحن نشعر بالصدمة والحزن لسوء معاملة جلالي الذي يصل إلى حد القسوة".

ولم تتلق رويترز على الفور ردا على اتصال هاتفي بالبعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف طلبا للتعليق.

وكانت السلطات الإيرانية ألقت القبض على جلالي، الطبيب والمحاضر بمعهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، في عام 2016 وأدانته فيما بعد بالتجسس وتزويد إسرائيل بمعلومات لمساعدتها في اغتيال علماء نوويين. وأيّدت المحكمة الإيرانية العليا حكم الإعدام في 2017.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن إدانة جلالي والحكم الصادر عليه مبنيّان على اعتراف انتُزع منه قسرا بالتعذيب وعلى محاكمة غير عادلة. وأضافوا أن هذه المعاملة أصبحت رمزا لاستخدام إيران المنهجي للحبس الانفرادي "لمعاقبة المعتقلين والضغط عليهم بما في ذلك انتزاع الاعترافات".

ويتهم ناشطون حقوقيون إيران بسجن عدد من الإيرانيين الحاصلين على جنسيات أخرى لمحاولة الفوز بتنازلات من الدول الأخرى. وتنفي طهران هذه الاتهامات وتقول إن نظامها القضائي منصف.