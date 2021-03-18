اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 01:51 م
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإسكندرية 4 أيام

الخميس، 18 مارس 2021 12:40 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإسكندرية 4 أيام حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 6 وقائع سرقات دراجات نارية واخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود معلومات سرية الي ضباط مباحث القسم، بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة "أول وثان العامرية، برج العرب" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وبارشادهم عن المسروقات تم ضبطها لدى اثنين من عملائهما "سيئى النية"، تم القاء القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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